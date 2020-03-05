MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Bahar Kalkanı Harekatı' ile ilgili yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi" denildi.

05.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:56
MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'nda son 24 saatte 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekatın gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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