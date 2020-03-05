MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nın gece boyunca başarılı şekilde sürdüğünü, son 24 saatte 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

05.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:58
MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'nın gece boyunca başarılı şekilde sürdüğünü, son 24 saatte 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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