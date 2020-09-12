MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
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MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
12.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:54

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.?"

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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