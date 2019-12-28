MSB: "Somali'ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçak Kayseri'den kalktı"
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MSB: "Somali'ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçak Kayseri'den kalktı"

Milli Savunma Bakanlığı Somali'deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.

28.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:40
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı 'deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek 'ya ait uçağımız 'den kalktı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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