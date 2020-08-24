MSB: Somali'ye 12 arazi aracı teslim edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali Genelkurmay Başkanlığı'na 12 arazi aracının teslim edildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali Genelkurmay Başkanlığı'na 12 arazi aracının teslim edildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3'üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun" denildi.

Kaynak: DHA