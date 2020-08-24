MSB: Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 arazi aracı teslim edildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 arazi aracının teslim edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 arazi aracının teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali 3'üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu Limanı'nda Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA