18.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:39

MSB: "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA