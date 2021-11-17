MSB, SOLOTÜRK'ten çekilen Girne semalarındaki gösteri uçuşundan görüntüleri paylaştı - Haberler
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MSB, SOLOTÜRK'ten çekilen Girne semalarındaki gösteri uçuşundan görüntüleri paylaştı

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ten Girne semalarındaki gösteri uçuşunun çekildiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ten Girne semalarındaki gösteri uçuşunun çekildiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünün 'Çelik Kanatları' Girne semalarında. SOLOTÜRK gösteri ekibimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan görüntüler." ifadelerine yer verildi.

SOLOTÜRK uçağının kokpitinden çekilen görüntülerde, uçağın kalkışından hemen sonra terse geçip yükselmeye devam ettiği manevra, pilotun Girne Limanı'ndaki vatandaşları selamlaması ve Beşparmak Dağları'ndaki büyük KKTC bayrağının üzerinden geçiş yer alıyor.

MSB, SOLOTÜRK'ten çekilen Girne semalarındaki gösteri uçuşundan görüntüleri paylaştı

MSB, SOLOTÜRK'ten çekilen Girne semalarındaki gösteri uçuşundan görüntüleri paylaştı

MSB, SOLOTÜRK'ten çekilen Girne semalarındaki gösteri uçuşundan görüntüleri paylaştı

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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