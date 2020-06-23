MSB: Soçi Mutabakatı'ndan bugüne 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, 22 Ekim 2019'da imzalanan Soçi Mutabakatı'ndan bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz...

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, 22 Ekim 2019'da imzalanan Soçi Mutabakatı'ndan bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleri büyük azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiğini bildirdi. Denizer, "Pınar Bölgesi ile ilgili olarak, son bir ay içerisinde 13 taciz/saldırı gerçekleşmiştir. 15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi Mutabakatı'ndan bugüne, sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, PKK/YPG terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıya (EYP) dönüştürülmüş 134 adet havan mühimmatı ile 106 adet anti-personel mayın, 2 adet anti-tank mayını, 28 adet havadan atılan mayın ve plastik kap içerisinde çelik bilyeler kullanılarak yapılmış 61 adet EYP ele geçirilerek imha edilmiştir. Bomba imha timlerimiz bugüne kadar toplam 3182 mayın/EYP'yi etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

'17 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST YAKALANDI'Piyade Albay Denizer, Barış Pınarı bölgesinde, komandolar tarafından 10 Haziran'da tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 kilometre uzunluğundaki 1433 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından, Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına son bir ay içerisinde 62 taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiş, 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristi, hain planlarını gerçekleştiremeden yakalanmıştır. Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakarlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır."

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ANKARA, -

Kaynak: DHA