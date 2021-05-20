MSB: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı