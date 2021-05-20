MSB: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MSB: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.
MSB, terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği harekatın görüntülerini paylaştı
MSB, terörist "Sofi Nurettin"in etkisiz hale getirildiği harekatın görüntülerini paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Lale Karabıyık
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Şenol Güneş Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:10:44. #1.15#

title