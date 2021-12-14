Son dakika haber... MSB: "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3... - Haberler
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Son dakika haber... MSB: "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3...

Son dakika haber... MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: MSB: "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş

Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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