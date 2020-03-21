MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
21.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:10
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
Kaynak: DHA