MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
18.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:43
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA