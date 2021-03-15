MSB: "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır."
15.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:18
MSB: "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır.
MSB: "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan