MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif- gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
ANKARA, -