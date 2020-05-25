MSB, Şırnak'ta tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Şırnak'ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntüleri paylaşıldı.
25.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:28
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Şırnak'ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntüleri paylaşıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özel Mayın Arama Tarama Timleri (ÖMAT) tarafından İdil'de tespit edilen 11 anti tank mayınının imha edildiği görüntüler yer alıyor.
Kaynak: AA