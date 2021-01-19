MSB: Şırnak'ta mayın ve EYP arama-tarama faaliyeti yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

MSB: Şırnak'ta mayın ve EYP arama-tarama faaliyeti yapıldı

19.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:45
MSB: Şırnak'ta mayın ve EYP arama-tarama faaliyeti yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama-tarama faaliyeti yapıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama-tarama faaliyeti yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimizce Şırnak'ta mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri icra edildi" denildi.


MSB: Şırnak'ta mayın ve EYP arama-tarama faaliyeti yapıldı
MSB: Şırnak'ta mayın ve EYP arama-tarama faaliyeti yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: Şırnak'ta mayın ve EYP arama-tarama faaliyeti yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:45:28. #1.14#
title