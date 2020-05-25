MSB: Şırnak'ta 11 antitank mayını imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Şırnak'ın İdil ilçesinde 11 antitank mayınının imha edildiği açıklandı.
25.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:20
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Şırnak'ın İdil ilçesinde 11 antitank mayınının imha edildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak İdil'de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" denildi.
Kaynak: DHA