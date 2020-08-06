MSB: Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
06.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:56
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA