MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve... MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve İletişim Bakanı Rasim Ljajiç, Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve Askeri Ataşemiz Albay Memduh Orbay Kılınç karşıladı.

MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve İletişim Bakanı Rasim Ljajiç, Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve Askeri Ataşemiz Albay Memduh Orbay Kılınç karşıladı." - ANKARA Kaynak: İHA