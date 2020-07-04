MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve...
MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve İletişim Bakanı Rasim Ljajiç, Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve Askeri Ataşemiz Albay Memduh Orbay Kılınç karşıladı.
04.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:02
MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve İletişim Bakanı Rasim Ljajiç, Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve Askeri Ataşemiz Albay Memduh Orbay Kılınç karşıladı." - ANKARA
Kaynak: İHA