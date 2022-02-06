MSB: Sınırda 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 18 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK ve 2'si DEAŞ mensubu 18 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel