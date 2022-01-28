Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadele devam ediyor.

Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı.

Bunlardan 2'sinin terör örgütü PKK/KCK, 2'sinin de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.