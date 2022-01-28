Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı
AA, Ömer Olcay - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadele devam ediyor.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı.
Bunlardan 2'sinin terör örgütü PKK/KCK, 2'sinin de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.
AA / Ömer Olcay - Güncel