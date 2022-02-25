Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Güvenlik güçlerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı, bu kişilerden ikisinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
AA / Barış Gündoğan - Güncel