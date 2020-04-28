MSB: "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden...
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MSB: "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden...

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

MSB:
28.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:30

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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