MSB: "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden...
Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
28.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:30
Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA