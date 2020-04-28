MSB: "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden... Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA Kaynak: İHA