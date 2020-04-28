MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden... MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" ifadelerine yer verdi. Kaynak: İHA