MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden...
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MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden...

MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden...
28.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:25

MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" ifadelerine yer verdi.

MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden...

Kaynak: İHA

Manşet

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