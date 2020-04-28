MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden...
MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
28.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:25
MSB: Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçikte tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde görevde olan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA