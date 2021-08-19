MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne ağır darbe vurdu. Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz" denildi.

Görüntü geçildi

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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