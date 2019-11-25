25.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:08

MSB: "Sinath - Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilirken, 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA