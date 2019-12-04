MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu
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MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

04.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:20
MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 'lı 5 teröristin, Şırnak'ın ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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