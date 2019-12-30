MSB: Silopi'de 4, Kızıltepe'de 1 terörist teslim oldu
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MSB: Silopi'de 4, Kızıltepe'de 1 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de, 1 PKK/YPG'li teröristin de Kızıltepe'de teslim olduğu bildirildi.

30.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:26
MSB: Silopi'de 4, Kızıltepe'de 1 terörist teslim oldu

'ın kuzeyi ve 'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin 'de, 1 PKK/YPG'li teröristin de 'de teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin sürdüğüne işaret edilerek, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

Kaynak: AA
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