MSB: Silopi'de 4, Kızıltepe'de 1 terörist teslim oldu

30.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:26

Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de, 1 PKK/YPG'li teröristin de Kızıltepe'de teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin sürdüğüne işaret edilerek, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

Kaynak: AA