MSB Silahlı Güvenlik Görevlisi alımı ne zaman başladı? MSB başvuru şartları neler? MSB başvuru nasıl yapılır?
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MSB Silahlı Güvenlik Görevlisi alımı ne zaman başladı? MSB başvuru şartları neler? MSB başvuru nasıl yapılır?

MSB ANT Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda başvuru sürecinin başladığı duyuruldu.

MSB Silahlı Güvenlik Görevlisi alımı ne zaman başladı? MSB başvuru şartları neler? MSB başvuru nasıl yapılır?
21.09.2020 10:36 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:39

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına alım yapılacak. Bu yönde alımlar 24 farklı şehirde yapılacak. Peki, MSB başvurularınasıl yapılır? MSB başvuru tarihi ne zaman? MSB başvuru şartları neler?

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı'na kadrolu işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden 21-25 Eylül tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Konu ile yer alan açıklamada;

"Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır" denilirken, şahsen , posta ya da elektronik posta yoluyla başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu

durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Kaynak: Haberler.com

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