MSB: "Silah Tespit Radarı Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi" - Haberler
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MSB: "Silah Tespit Radarı Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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