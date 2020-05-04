MSB: "Siirt Pervari bölgesinde 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından...

MSB: "Siirt Pervari bölgesinde 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen...