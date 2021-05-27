MSB: SİDA, hedefi tam isabetle vurdu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile ilk atışın başarıyla gerçekleştirilip, hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile ilk atışın başarıyla gerçekleştirilip, hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı