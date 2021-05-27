MSB: SİDA, hedefi tam isabetle vurdu
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MSB: SİDA, hedefi tam isabetle vurdu

MSB: SİDA, hedefi tam isabetle vurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile ilk atışın başarıyla gerçekleştirilip, hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile ilk atışın başarıyla gerçekleştirilip, hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" denildi.


MSB: SİDA, hedefi tam isabetle vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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