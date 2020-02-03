03.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:53

MSB: "Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA