MSB: Savaş mağduru çocuklara umut olmaya devam edeceğiz
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MSB: Savaş mağduru çocuklara umut olmaya devam edeceğiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

MSB: Savaş mağduru çocuklara umut olmaya devam edeceğiz
04.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:09

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü nedeniyle Twitter hesabından bir video paylaştı. 'Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz' notuyla paylaşılan videoda, Türk askerlerinin savaştan etkilenen çocuklara yaptığı yardımlar yer aldı. Videoda ayrıca, "Biz onların, savaşın değil, barışın çocukları olmasını istiyoruz" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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