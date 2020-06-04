MSB: Savaş mağduru çocuklara umut olmaya devam edeceğiz MİLLİ Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü nedeniyle Twitter hesabından bir video paylaştı. 'Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz' notuyla paylaşılan videoda, Türk askerlerinin savaştan etkilenen çocuklara yaptığı yardımlar yer aldı. Videoda ayrıca, "Biz onların, savaşın değil, barışın çocukları olmasını istiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA