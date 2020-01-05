MSB, Sarıkamış şehitlerini andı
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MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.

05.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:10
MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ın ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında 'nda donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.

Bakanlık, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 7Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz' notu ile paylaşılan videoda, bölgeden ve Mehmetçiğin görüntülerine yer verildi. 

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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