MSB:  Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan PKK/KCK'lı yakalandı

ŞANLIURFA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Şanlıurfa'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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