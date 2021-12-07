MSB:  Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan PKK/KCK'lı yakalandı - Haberler
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MSB:  Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan PKK/KCK'lı yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB:  Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan PKK/KCK'lı yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

ŞANLIURFA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Şanlıurfa'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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