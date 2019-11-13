MSB: "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına ait bir hafif silah mühimmat deposunda...
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MSB: "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına ait bir hafif silah mühimmat deposunda...

MSB: "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir.

13.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:00
MSB:

MSB: "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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