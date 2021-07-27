MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son dakika haber... MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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