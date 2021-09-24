MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.


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