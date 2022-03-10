Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - İsa Toprak - Güncel
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Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

AA / İsa Toprak - Güncel

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