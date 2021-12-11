Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır."
Türkiye'nin yerli enerji hamlesi
Akar: "(Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırı) Havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri