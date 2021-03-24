MSB: "Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
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MSB: "Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"

24.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:54

MSB: "Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" MSB Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: "Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"

ANKARA - MSB Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

MSB: 'Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi'
MSB: 'Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi'
MSB: 'Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi'
MSB: 'Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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