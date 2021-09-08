MSB: Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
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MSB: Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
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