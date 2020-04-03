MSB: Saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA