MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı
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MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bombalı terör saldırısı nedeniyle bölge halkına destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personelini taşıyan uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığını açıkladı.

29.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:32
MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bombalı terör saldırısı nedeniyle bölge halkına destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personelini taşıyan uçağın 'nin başkenti 'ya ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'ya ulaştı" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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