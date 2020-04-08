MSB: "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Bosna Hersek'e ulaştı"
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Bosna - Hersek, 3. Sayfa

MSB: "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Bosna Hersek'e ulaştı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sağlık malzemesi taşıyan askeri Türk uçağının Bosna Hersek'e ulaştığını açıkladı.

08.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:46
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sağlık malzemesi taşıyan askeri Türk uçağının Bosna Hersek'e ulaştığını açıkladı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'den sabah saatlerinde hareket eden ve sağlık malzemeleri taşıyan askeri Türk uçağının Bosna Hersek'e ulaştığı açıklandı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Bosna Hersek'e ulaştı. Uçağı ve görevli personelimizi Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoni ve Büyükelçimiz Haldun Koç karşıladı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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