MSB: "S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır."
15.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:56
MSB: "S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır.
MSB: "S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten