MSB: "S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır."
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MSB: "S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır."

15.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:56
MSB:

MSB: "S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır.

MSB: "S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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