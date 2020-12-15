MSB: "S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır."

MSB: "S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır.