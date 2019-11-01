01.11.2019 11:43

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı." - ANKARA

Kaynak: İHA