MSB: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi
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MSB: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.

25.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:31
MSB: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen 'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik tarafından Resulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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